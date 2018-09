Wiens FPÖ blitzte mit Antrag zu Islam-Sondergemeinderat ab

Ein von der FPÖ begehrter Sondergemeinderat zum Thema "Wiens Lehrer schreien um Hilfe: Stopp der Ausbreitung des politischen Islams an Wiener Schulen!" findet nicht statt. Die Rechtsabteilung der Stadt habe den Antrag geprüft und "ordnungsgemäß" abgewiesen, hieß es in einer Aussendung des Gemeinderatsvorsitzenden Thomas Reindl (SPÖ). Denn zuständig sei hier der Bund. Die FPÖ zeigte sich empört.

Der Gemeinderat sei für dieses Thema verfassungsgemäß nicht zuständig, betonte Reindl in einer Aussendung. Er wolle die FPÖ an die demokratischen Spielregeln erinnern: “Jede Fraktion hat das Recht, einen Gemeinderat zu verlangen. Dort soll allerdings auch konstruktiv gearbeitet werden. Er dient nicht dazu, populistische PR zu machen. Das ist respektlos gegenüber der Verfassung und ein Affront gegenüber dem Gemeinderat.” Wenn die Freiheitlichen sich dem sogenannten “politischen Islam” widmen wollten, sollten sie dies als Bundespartei in Regierungsverantwortung tun.