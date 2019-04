Wiens erster "Supergreißler" kommt - als "Stadtgreißler"

Im Vorjahr hat die Wiener SPÖ das Konzept des "Supergreißlers" präsentiert - ein Nahversorger, der die Erdgeschoßzonen bei großen Wohnbauten beleben soll. Nun steht die Erstausgabe in der Simmeringer Geringergasse vor der Eröffnung. Wobei der Name sich noch geändert hat: Eingekauft wird nun beim "Stadtgreißler". Rein äußerlich unterscheidet er sich nicht von einem normalen Supermarkt.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Geschäft – das am Donnerstag eröffnet – in Kooperation mit Spar betrieben wird. Lokal und Sortiment entsprechen dem gewohnten Erscheinungsbild. Die Unterschiede liegen im Detail, wie am Dienstag bei einem Pressetermin mit Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) und dem Wiener-Spar-Geschäftsführer Alois Huber erläutert wurde.