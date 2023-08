Wienerwald Festival: Neues Pflänzchen im Wiener Kulturgarten

Ein junges Kulturpflänzchen steht vor dem ersten Knospen: Mit 1. Oktober startet das neue "Wienerwald Festival" seine Premiere. An insgesamt vier Terminen an vier Orten laden die Initiatorinnen und Initiatoren zu Nachmittagsausflügen in die klassische Musik in und rund um den vielbesuchten Erholungsraum am Rande der Bundeshauptstadt. Das Programm soll aufstrebende Künstlerinnen und Künstler bzw. Komponistinnen und Komponisten in den Vordergrund rücken.

Los geht es am 1. Oktober mit dem Streichquartett Simply Quartet und der Sängerin Ethel Merhaut, die ein Potpourri aus Wiener Chanson, Klassik, Musikkabarett und gegenwärtige Kompositionen versprechen. Als Location dient das Panoramaloft im Weitsicht Cobenzl. Weiter geht es am 7. Oktober mit dem Ensemble Sonos Vienna und einen Mix aus "Sissi"-Nostalgie, Beethoven und Mozart (Hermesvilla im Lainzer Tiergarten) und am 8. Oktober mit dem launigen Familienkonzert "Wolkenwirbel" (Rieglerhütte). Der Schlusspunkt wird am 14. Oktober im Mauerwerk in Mauerbach mit einer gemeinsamen Waldwanderung, mehreren Klanginstallationen und Volksmusiktönen mit der Postwirtmusi. Die Konzerte am 7. und 14. Oktober sind kostenlos, wobei eine Anmeldung nötig ist. Für die beiden übrigen Events wird ein Obolus fällig.

Organisiert wird das Neofestival von den drei Profimusikschaffenden Sabrina Reheis-Rainer, Magdalena Pramhaas und Manuel Egger. "Ziel ist es, uns in der österreichischen Musiklandschaft zu etablieren, sodass unser Festival aus dem Kulturkalender nicht mehr wegzudenken ist", legt das Trio die Latte via Pressemitteilung hoch. Barrieren äußerlicher Art will man jedenfalls keine vorgeben: "Bei uns sind Gäste im Frack genauso willkommen wie jene mit Wanderschuhen."

