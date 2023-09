Wienerin in Wohnung verfolgt und zu vergewaltigen versucht

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 22-Jährigen in Wien-Ottakring Anfang Juli sucht die Polizei einen unbekannten Mann und hat am Dienstag Fahndungsfotos eines Verdächtigen in guter Qualität veröffentlicht. Der Täter soll am 6. Juli in der Früh - gegen 7.15 Uhr - die Frau von der U3-Endstelle Ottakring bis zu ihrer Wohnung verfolgt haben. Er dürfte dabei hinter der 22-Jährigen in das Wohnhaus geschlüpft sein und gewartet haben, bis sie ihre Wohnungstür aufsperrte.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger stieß der Täter die Frau in das Appartement und versuchte sie zu vergewaltigen. Dabei rechnete er aber nicht mit der Gegenwehr der Betroffenen. Die 22-Jährige schrie und wehrte sich, bis der Verdächtige flüchtete. Eine Sofortfahndung blieb damals ergebnislos. Die Polizei ersuchte nun um Hinweise - auch anonym - an das Landeskriminalamt, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100.

Der Fall erinnert an die am Dienstag am Wiener Landesgericht verhandelte Causa gegen einen 24-Jährigen, der am 18. März eine junge Wienerin durch die halbe Stadt verfolgt und sie vor der U-Bahn-Station Jägerstraße missbraucht haben soll. Die 26-Jährige hatte in der Diskothek U4 gefeiert und war dann mit der U-Bahn heimgefahren - ohne zu bemerken, dass ihr ein Mann, der sie in der Disco belästigt hatte, folgte. Nachdem sie aus der U-Bahn ausgestiegen war, fiel er über sie her.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner sind die Frauenhelpline unter 0800 222 555, die Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217, der Opfer-Notruf unter 0800 112 112 und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser 05 77 22)