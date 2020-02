Wienerberger will grüner wirtschaften

Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger, der im Wesentlichen vom Rohstoff Ton oder Lehm aus der Natur lebt, will sich verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit verschreiben. "Wir nehmen den Klimawandel ernst und wollen, dass unser Produktportfolio positiv dazu beiträgt, den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren", betonte Konzernchef Heimo Scheuch am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz.

"Wir werden in unsere 200 Standorte investieren, um uns in der klimatechnischen Bilanz und Digitalisierung zu verbessern", erklärte der CEO. "Die Dekarbonisierung unseres Produktportfolios ist ein klarer Auftrag, den wir uns vorgenommen haben, in all unseren 30 Märkten." Wienerberger entnehme der Natur Energie, Wasser und Ton und führe ihr wieder etwas zurück, um die Artenvielfalt zu erhalten und die Renaturisierung von gewissen Landstrichen voranzutreiben. "Es ist wichtig, der Natur das wieder zurückzugeben." In Belgien läuft beispielsweise ein Projekt, bei dem eine Tongrube renaturiert und gefährdete Tierarten angesiedelt werden.