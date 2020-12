Wienerberger übernimmt US-Fassadenspezialisten

Der heimische Ziegelproduzent Wienerberger kauft die US-Fassadenfirma Meridian Brick um 250 Mio. Dollar und verdoppelt damit den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar (653 Mio. Euro). Die Business Unit North America erwartet sich nach Synergien ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von über 120 Mio. Dollar bis 2023. Verkäufer ist Boral und eine Tochterfirma von Lone Star Funds, der Kaufpreis beträgt 250 Mio. Dollar.

Das in Georgia beheimatete Unternehmen Meridian Brick ist kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt über eine starke Marktposition in Kanada, so Wienerberger heute in einer Aussendung. Mit über 1.000 Mitarbeitern in 20 Werken in den USA und Kanada erwirtschaftete Meridian Brick demnach im vergangenen Geschäftsjahr (zum 30. Juni 2020) einen Umsatz von mehr als 400 Mio. Dollar.