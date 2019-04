Wienerberger macht Mitarbeiter zu Aktionären

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gestartet, das von rund 28 Prozent der Belegschaft in Österreich angenommen wurde, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Investitionsvolumen belief sich den Angaben zufolge auf 1,94 Mio. Euro, eine weitere Runde werde es im kommenden Jahr geben.

Da die Beteiligung in Österreich so hoch war, will Wienerberger die Beteiligungsaktion auch auf andere Länder ausrollen. “Die hohe Teilnahmequote macht deutlich, dass unsere Mitarbeiter an die Strategie und Zukunft von Wienerberger glauben”, so Konzernchef Heimo Scheuch.