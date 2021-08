Wienerberger lässt die Coronakrise hinter sich

Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat die Coronakrise überwunden und hat laut eigenen Angaben "das stärkste Halbjahresergebnis in der Geschichte" des Konzerns hinter sich. Unter dem Strich blieb jedenfalls ein Nettogewinn von 112,6 Mio. Euro, nachdem in den ersten sechs Monaten des ersten Pandemiejahres 2020 noch ein Verlust von 29,4 Mio. Euro zu tragen gewesen war.

Mit einem Rekordumsatz von 1,87 Mrd. Euro sei nicht nur das Vorjahr (1,64 Mrd. Euro), sondern auch das Vorkrisenniveau von 1,74 Mrd. Euro übertroffen worden, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA LFL) lag mit 308,4 Mio. Euro um 21 Prozent über dem Vorjahr (254,1 Mio. Euro), lag aber auch über dem ersten Halbjahr 2019 (295,7 Mio. Euro).

Der Baustoffproduzent hob nun auch die Jahresziele an: 2021 soll ein bereinigtes EBITDA zwischen 620 und 640 Mio. Euro ins Haus stehen, statt wie bisher erwartet 600 bis 620 Mio. Euro. "Auf Basis der starken Performance im ersten Halbjahr blicken wir positiv in die zweite Jahreshälfte und erhöhen die Guidance", so der CEO.