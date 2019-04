Wienerberger kauft in Großbritannien zu

Inmitten der Brexit-Wirren expandiert der Ziegelhersteller Wienerberger im Vereinigten Königreich: Der Konzern erwirbt die britische Dachzubehörfirma Building Product Design Group (BPD). Damit soll das Produktportfolio in Großbritannien und Europa erweitert werden. Die BPD erziele mit mehr als 200 Arbeitnehmern einen Jahresumsatz von rund 30 Mio. Pfund (35 Mio. Euro), teilte Wienerberger mit.

“Damit schaffen wir optimale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum in Großbritannien und ganz Europa”, so Konzernchef Heimo Scheuch am Montag. Das britische Unternehmen soll innerhalb der Wienerberger-Gruppe zum “Kompetenzzentrum für innovative Dachsystemlösungen” ausgebaut werden.