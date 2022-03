Wiener Zinshaus-Markt 2021 wieder dynamischer

Der Wiener Zinshaus-Markt hat sich voriges Jahr aus der Corona-Starre gelöst und wieder Fahrt aufgenommen. Während es 2020 noch deutlich weniger Verkäufe gab, war 2021 von "einer fulminanten Aufholjagd und großen Nachholeffekten" geprägt. Diese Bilanz zog Otto Immobilien am Montag. Mit 668 Verkäufen wurde ein Anstieg um 31 Prozent verzeichnet. Das gesamte Verkaufsvolumen aus Asset- und Sharedeals lag bei 2,1 Mrd. Euro, ohne Sharedeals waren es knapp über 1,6 Mrd. Euro.

In den ersten Monaten 2022 war der Markt deutlich aktiver als im Vorjahr. Eigentümer von Zinshäusern, die 2021 aufgrund der Corona-Unsicherheit von einem Verkauf Abstand genommen hätten, seien wieder deutlich aktiver. Es gebe keine Marktsignale, die auf eine Abschwächung der starken Nachfragesituation hindeuten würden. Verstärkt hätten sich auch internationale institutionelle Investoren am Wiener Zinshausmarkt eingefunden, vorwiegend aus dem deutschen Sprachraum. Dabei würden die Haken des Mietrechtsgesetzes (MRG) in Kauf genommen, weil der Preisschutz des MRG in der Regel eine bessere Vermietbarkeit gewährleiste.