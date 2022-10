"Wiener Zeitung" soll als Tagestitel Geschichte sein

Die Bundesregierung plant die Einstellung der "Wiener Zeitung" als Tagesausgabe. Stattdessen soll die älteste Tageszeitung der Welt nach APA-Informationen künftig als Monatstitel zehnmal im Jahr erscheinen und zusätzlich als Onlineplattform geführt werden. "Die 'Wiener Zeitung' ist ein Juwel, das es zu fördern gilt und nicht einfach durch Desinteresse nach unten zu fahren", reagierte "Wiener Zeitung"-Chefredakteur Walter Hämmerle im Gespräch mit der APA.

"Diese Redaktion hat enormes Potenzial. Wenn man nun willkürlich die Grundlage der Zeitung wegdekretiert, dann befürchte ich, dass dieses Juwel namens 'Wiener Zeitung' digital wie auch in jeder anderen Form dem Untergang geweiht ist", so Hämmerle. Hintergrund für die geplante Änderung des Geschäftsmodells ist die Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form im Amtsblatt der Zeitung. Sie machen einen großen Teil der "Wiener Zeitung"-Einnahmen aus und dürften mit Jahresende wegfallen.