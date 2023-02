Wiener wollte Auftragskiller im Darknet bestellen

Die Polizei hat einen Wiener festgenommen, der im Mai 2022 im Darknet einen Auftragsmörder gesucht und schon bezahlt haben soll.

Die amerikanischen Ermittler gaben an, dass es auf der Seite auch Aufrufe aus Österreich gegeben habe. Durch Ermittlungsarbeiten des Stadtpolizeikommandos Favoriten, des Landeskriminalamts Wien sowie des Bundeskriminalamts, dem C4-Cybercrime Competence Center, konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden, der bereits mehrere 1.000 Euro in Form von Bitcoins gezahlt hatte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Festnahme und Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete aufgrund des Verdachts der Anstiftung zum versuchten Mord die Festnahme des 32-Jährigen sowie eine Hausdurchsuchung an. Beides erfolgte vergangenen Donnerstag, wobei die Ermittlerinnen und Ermittler zahlreiche Datenträger sichergestellt haben. Der 32-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er gab an, den Mord an seiner 29-jährigen Ex-Frau wegen Sorgerechtsstreitigkeiten in Auftrag gegeben zu haben. Anschließend wurde er in eine Justizanstalt gebracht.