Wiener Wohnungsmarkt: Kaufpreise stabil, Mieten steigen

Auf dem Wiener Wohnungsmarkt dürften Angebot und Nachfrage auf etwas niedrigerem Niveau als zuletzt auch heuer "weitgehend ausgeglichen" sein, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation des Ersten Wiener Wohnungsmarktberichts (11. Auflage) von Buwog und EHL. Die Entwicklung der Kaufpreise wird stabil erwartet, jene der Mietkosten steigend. Wichtigste Kostentreiber blieben Energie und kommunale Dienstleistungen. Marktdämpfend wirke die wirtschaftliche Verunsicherung.

Bemerkenswert sei auch eine Verschiebung des Angebots von Mietwohnungen in Richtung Eigentumswohnungen. Reine Entwickler, die ihre Projekte möglichst bis oder bei Fertigstellung verwerten wollen, setzen verstärkt auf den Abverkauf von Eigentumswohnungen statt auf Gesamtverkäufe an institutionelle Investoren, die danach in die Vermietung gelangen. "Fonds, Pensionskassen und Versicherungen sind heuer weniger offensiv, daher ist der Einzelverkauf wieder eine attraktivere Alternative geworden", so Schunker. "Investoren, die ein langfristiges Bestandsportfolio aufbauen und weiterhin auf Mietobjekte setzen, können aber gerade deswegen mit einer sehr guten Nachfrage rechnen."