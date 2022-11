Wiener Wohnhaus nach Zimmerbrand evakuiert

Weil die vor einem Zimmerbrand geflüchtete Bewohnerin die Wohnungstüre offen gelassen hatte, ist am Freitagvormittag das Stiegenhaus verraucht und das Mehrparteienhaus in der Lustkandlgasse in Wien-Alsergrund von der Feuerwehr evakuiert worden. Zwei Personen wurden der Berufsrettung übergeben, die diese aber nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen konnte, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.

Die Einsatzkräfte waren gegen 10.45 Uhr alarmiert worden. Durch die geöffnete Tür war Rauch ins Stiegenhaus gelangt, weshalb die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr die Bewohner unter Atemschutz ins Freie geleitete. Zugleich wurde der Brand mittels einer Rohrleitung gelöscht. Die Unglücksursache stand vorerst nicht fest.