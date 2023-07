Wiener Wissenschafter argumentieren gegen EU-Mercosur-Pakt

Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten ist bereits in der Vergangenheit von verschiedenen Wissenschaftern massiv kritisiert worden. Jetzt legen Forscher der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur nach. Das Abkommen widerspricht den Zielen der EU zu einem nachhaltigen Wirtschaftsumbau und unterläuft Umwelt- und Sozialstandards, schreiben sie in einer Aussendung von "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz".

Der aktuelle Entwurf des Abkommens, das die größte Freihandelszone der Welt schaffen würde, werde den Anforderungen an eine moderne Handelspolitik in "keiner Weise" gerecht, schreiben die Forscher unter Berufung auf frühere Untersuchungen. Dieser stelle die "Expansion auf dem Weltmarkt über ökologische Risiken und menschenrechtliche Bedenken".

So würden beispielsweise die Importe von Soja und Fleisch in die EU zunehmen, für deren Produktion im Amazonasgebiet immer wieder große Regenwaldflächen gerodet werden. Zudem gehe das Abkommen zu Lasten einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung in Europa, da umweltschädliche Produktionen lediglich in andere Länder verlagert werden. Die im Entwurf enthaltenen Regelungen zur Kontrolle der Einhaltung der ökologischen Standards und die Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen bewerteten die Wissenschafter als unzureichend.