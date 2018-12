Wiener will Streichung von ukrainischer "Staatsfeindeliste"

Der Wiener Aktivist Alfred Almeder, der 2016 nach falschen Berichten über seine angeblichen Ernennung zum Vertreter der "Lugansker Volksrepublik" (LNR) in Österreich auf die "Mirotworez"-Liste vermeintlicher ukrainischer Staatsfeinde gesetzt wurde, will von dieser privaten Liste wieder gestrichen werden. Dies teilte er der APA mit. Chancen für eine Streichung dürfte es jedoch nicht geben.

Nachdem das deutsche Außenamt kürzlich die Löschung von Ex-Kanzler Gerhard Schröder von der umstrittenen Liste von “Mirotworez” (“Friedenstifter”) gefordert hat, möchte auch der sozialdemokratische Gewerkschafter Alfred Almeder von dieser Liste entfernt werden. In einer Mail an die APA begründete Almeder dies mit seiner persönlichen Sicherheit. Personen (die prominenten pro-russischen Aktivisten Oles Busina und Oleh Kalaschnikow, Anm.) seien kurz nach der Veröffentlichung auf dieser Liste ermordet worden, erklärte er. Der Wiener selbst hatte von seiner Präsenz auf der ukrainischen Internetseite erst im November aus Medienberichten erfahren.

Nachdem er im Jahr 2015 in Wien mit Gleichgesinnten den Verein “Arbeitsgemeinschaft humanitäre Ukrainehilfe” gegründet hatte, war Almeder im Sommer 2016 aus Russland in die von Kiew nicht kontrollierte “Lugansker Volksrepublik” eingereist, wo er sich als “Kontaktstelle für humanitäre Angelegenheiten” angeboten hatte. Ein “Parlamentarier” aus Luhansk hatte in Folge seine Ernennung zum Vertreter der international nicht anerkannten “Volksrepublik” angekündigt, was Almeder damals umgehend dementierte.