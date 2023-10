Wiener "urbanize!"-Festival will Stadtgestaltung beleben

Mit einem Vortrag der Berliner Commons-Expertin Dagmar Pelger und einer Diskussion zum Thema "Stadt als Gemeingut" startet am Dienstagabend das bis 8. Oktober dauernde 14. "urbanize!"-Festival. "Reality Check: Urban Commons" heißt das heurige Motto des Festivals für "urbane Erkundungen", denn "die Klimakrise stellt die Frage des öffentlichen Raums noch mal komplett neu", wie Festivalleiterin Elke Rauth im Gespräch mit der APA festhält.

Pre-Openings finden am Dienstagnachmittag bereits ab 16 Uhr statt: Bei einem historischen Stadtspaziergang (Treffpunkt: Votivkirche) will man "dem Alsergrund auf den Grund gehen", in der Festivalzentrale in den Räumen des Kulturzentrums Althangrund in der alten Mensa der ehemaligen WU kann man Studierenden des Uni-Projekts "Recht auf Stadt - Recht auf Bücherei?" beim Aufbau der Bibliothek "Comm vorbei" helfen. Das alte WU-Gelände in der Augasse ist ein exemplarisches Beispiel, wie umstritten und gleichzeitig kompliziert der Umgang mit Grundfläche in der Stadt ist, sagt Rauth: "Ich glaube, im Augenblick weiß keiner so recht, was mit der WU passieren soll."