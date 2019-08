Wiener U4-Sperre geht in die Zielgerade

Die Uhr tickt: Pünktlich zu Schulbeginn am 2. September muss alles fertig sein. Ab dann soll die Wiener U-Bahnlinie U4 zwischen Längenfeldgasse und Karlsplatz wieder fahren. Seit 29. Juni ist dieser Abschnitt komplett gesperrt, seither werken 200 Arbeiter Tag und Nacht an der Generalsanierung der Strecke. Dass es voran geht, sieht man auf den ersten Blick. Denn Schienen liegen inzwischen wieder.

Das war bis vor kurzem noch anders. "Wer vor einer Woche da war, hätte nicht gedacht, dass das noch einmal ein Gleis wird", erinnerte sich Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer am Freitag bei einem Baustellenbesuch mit Medienvertretern. Überhaupt sei die Baustelle eine der schwierigsten und technisch komplexesten in der Geschichte der Wiener U-Bahn, versicherte der Chef. Denn immerhin befinde man sich mitten in der Stadt, was schon allein platzmäßig äußerst herausfordernd ist.