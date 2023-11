Wiener Tibus Bau pleite

In Wien ist die Baufirma Tibus Bau GmbH insolvent geworden, ein Konkursverfahren wurde eröffnet, berichtete der AKV am Donnerstag. Hauptauftraggeberinnen waren Projektgesellschaften, die im Eigentum des Projektentwicklers Vermehrt AG stehen. Die Vermehrt AG ist auch zu 80 Prozent an Tibus Bau beteiligt. Betroffen sind 815 Gläubiger und 32 Dienstnehmer. Die Forderungen sind offen, werden vom AKV aber auf gut 5 Mio. Euro geschätzt. Fortführung ist keine vorgesehen.

Wie der AKV berichtet, sei es zu massiven Forderungsausfällen gekommen, weil die Projektgesellschaften seit Jahren diverse Bauleistungen nicht bezahlt haben. Diese Umstände hätten nunmehr zur Zahlungsunfähigkeit der Tibus Bau GmbH geführt.

Als Hauptursache ihrer nunmehrigen Zahlungsunfähigkeit führt Tibus Bau einen merklichen Nachfragerückgang nach Bauleistungen an. Dies wiederum sei auf das hohe Preisniveau, die hohen Zinsen, die strengen Kreditvergaberichtlinien, die Inflation sowie auf ein allgemein schwaches wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen. Auch von negativen Nachwirkungen der COVID-Pandemie ist die Rede.

Inwieweit Tibus Bau beabsichtigt, Entschuldungsanträge einzubringen, ist laut AKV nicht bekannt. Die Firma war überwiegend im Hochbau, insbesondere in der Sanierung von Häusern und Wohnungen sowie in der Ausführung von Neubauprojekten, tätig.