Wiener Theaterpublikum kehrt nur zaghaft zurück

Es sollte ein Herbst der großen Rückkehr auf die Theaterbühnen werden: Die Wiener Häuser starteten Anfang September - mit ausgefeilten Sicherheitskonzepten im Hintergrund - mit geballtem Programm und ebenso viel Energie in eine erneute Corona-Saison. Wie eine APA-Recherche an den großen Sprechtheaterbühnen der Hauptstadt zeigt, kam das Publikum jedoch bisher eher zögerlich zurück. Die Auslastung ist deutlich geringer als zu Vor-Coronazeiten.

Das Theater in der Josefstadt, das bereits am 2. September in die Saison gestartet ist und bis 19. September mit vier Premieren aufwartete, meldet auf APA-Anfrage nach 32 Vorstellungen eine Auslastung von 52 Prozent im Haupthaus und durchschnittlich 77 Prozent in den Kammerspielen, so hält man insgesamt bei einer Auslastung von 60 Prozent. Im Vergleichszeitraum 2019 betrug die Auslastung über die Häuser hinweg durchschnittlich 81 Prozent. Die neue 2G-Regel stellt das Theater vor noch größere Herausforderungen. Während im Haupthaus mit über 500 Plätzen "2G" gilt, bleiben es in den Kammerspielen "3G". Das Prozedere, wie man nun mit nicht geimpften Abonnentinnen und Abonnenten sowie Schulklassen umgeht, sei unklar.

Keine konkreten Zahlen wollte das Volkstheater nennen, das nach der Renovierung nun unter dem neuen Direktor Kay Voges in die erste volle Saison startete. "Wir müssen feststellen, dass die (wohl berechtigten) Warnungen und Verschärfungen in Sachen Covid den Verkauf von Karten nicht beflügeln. Die Kartenverkäufe liegen unter den Erwartungen", heißt es in dem der APA übermittelten Statement. Die Auflösung des "Premierenstaus" in Wien führe dazu, "dass die Aufmerksamkeit auf Produktionen extrem kurz ist und Produktionen nicht in den Köpfen der Zuschauer*innen verankert werden können". Das Volkstheater leide zusätzlich an der Tatsache, "dass alles neu ist (Gebäude, künstlerische Leitung, Ensemble, lange Schließung) und wir feststellen müssen, dass das neue Volkstheater-Angebot noch nicht zur Routine der Wiener*innen gehört". Die Covid-Auflagen würden dazu führen, dass Theater von vielen Besuchern als wenig einladend wahrgenommen werden. "Die aktuellen Verschärfungen - so wichtig diese sein mögen - sind eine weitere Hürde bei der Mobilisierung der Zuschauer*innen", heißt es.