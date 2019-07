Wiener TheaterArche plant Produktion zu 30 Jahre Mauerfall

Das kleine Wiener TheaterArche plant für November eine Produktion zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls. "Es wird eine theatrale Reise rund um die Welt, vom ehemaligen Osteuropa über China bis an die Grenze zwischen den USA und Mexiko", verspricht Theaterleiter Jakub Kavin im Gespräch mit der APA. "Mauer" soll am 7. November Uraufführung feiern.

Kavin hat die TheaterArche in den Räumen des von seinen Eltern Ludvik Kavin und Nika Brettschneider betriebenen früheren "Theater Brett" in Wien-Mariahilf etabliert und mit der Collage "Anstoß - Ein Sportstück" rund um das Thema Missbrauch im Sport heuer eine erste viel beachtete Eigenproduktion vorgelegt, die bei 20 Vorstellungen eine Auslastung von rund 60 Prozent erreichte. In der Saison 2019/2020 sind gleich vier Eigenproduktionen geplant.