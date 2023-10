Wiener Theater legen neues gemeinsames Abo auf

Mit einem neuen Abonnement wartet die "PAKT" genannte und 2019 gegründete Plattform von 14 Wiener Theatern auf. Mit dem "KommPAKT!"-Abo lassen sich jeweils fünf Vorstellungen in fünf Wiener Theatern besuchen. Schon am Samstag geht es los, denn die erste Vorstellung des Abo A gibt es am 28. Oktober im Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG). Es folgen Aufführungen im Off Theater, sowie in Schauspielhaus, Kosmos Theater und Theater Drachengasse.

Das "Abo der kreativen Vielfalt" für fünf Vorstellungen kostet 75 Euro (Vollpreis) bzw. 50 Euro (unter 27 Jahre). Abo B beginnt am 3. November im brut Wien und hat danach Vorstellungen im Theater Nestroyhof Hamakom, im Theater Spielraum, in Dschungel Wien und Theater am Werk im Angebot. Das Abo ist übertragbar, der Einstieg jederzeit möglich. Neben den genannten Bühnen sind auch die Brunnenpassage, der Rabenhof, das Tanzquartier Wien und das WUK Mitglieder der Plattform, die nach eigenen Angaben jährlich insgesamt rund 226.000 Besucher in 3.700 Veranstaltungen begrüßt.

