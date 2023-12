Wiener Teddybär-Krankenhaus öffnet drei Tage lang seine Tore

Kinder können in der Ärztekammer ihre Kuscheltiere untersuchen lassen

Kinder können in der Ärztekammer ihre Kuscheltiere untersuchen lassen ©APA/GEORG HOCHMUTH

Kinder können in der Ärztekammer ihre Kuscheltiere untersuchen lassen ©APA/GEORG HOCHMUTH

In der Wiener Innenstadt hat am Dienstagvormittag das Teddybär-Krankenhaus wieder seine Tore geöffnet. Zum bereits 20. Mal können im Haus der Ärztekammer Wien in der Weihburggasse 10-12 Kinder ihre Kuscheltiere oder Puppen untersuchen lassen. Das Ziel der Aktion ist es, den jungen Menschen auf spielerische Weise die Angst vor einem Arztbesuch oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen, hatte die MedUni Wien im Vorfeld erläutert. Das Projekt läuft noch bis Donnerstag.

Jeweils von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00 Uhr können Kinder von vier bis acht Jahren ihre "Patienten" durch das Teddybär-Krankenhaus begleiten. Betreut werden die Besucher von Studierenden der MedUni Wien. Der Ablauf der Behandlungen entspricht der Realität in einem Krankenhaus - von der Aufnahme bis zur Entlassung, inklusive aufgebauter EKG-Station, Zahnklinik und Operationssälen. Die Vormittage sind für angemeldete Schulklassen oder Kindergartengruppen reserviert, nachmittags ist keine Anmeldung für Einzelpersonen nötig.