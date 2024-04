Wiener Taxler als Langfinger angeklagt - ein Schuldspruch

Über mehrere Jahre sollen Taxifahrer gezielt betrunkene Fahrgäste vor Diskotheken ausgesucht haben, um diese zu bestehlen. Vor allem auf teure Uhren sollen sie es abgesehen haben. Am Donnerstag gab sie am Wiener Landesgericht lediglich einen Schuldspruch für den teilgeständigen Hauptangeklagten (vier Jahre) sowie drei Freisprüche im Zweifel. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Die Taxler im Alter zwischen 34 und 57 sollen es laut Anklage hauptsächlich auf hochpreisige Armbanduhren ihrer Kunden abgesehen. Ihnen wurde demnach in erster Linie gewerbsmäßiger schwerer Diebstahl vorgeworfen. Zur Anklage wurden in dem Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Magdalena Klestil-Krausam) fast 20 Diebstahlsfakten gebracht. In zwei weiteren Fällen, in denen den Betroffenen die Uhr gewaltsam vom Handgelenk gerissen bzw. dies versucht wurde, wurde dem Hauptangeklagten Raub angekreidet. Insgesamt ist ein Schaden von 350.000 Euro inkriminiert. Zudem angeklagt war wegen Hehlerei ein weiterer Mann, der für den Weiterkauf eines gestohlenen Chronometers gesorgt haben soll, wobei in diesem Fall kein Beweis für einen Zusammenhang mit dem Haupttäter festgestellt werden konnte.