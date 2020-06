Wiener Symphoniker feiern Franz Lehar mit Konzertfilm

Er droht neben dem zweiten Jahresjubilar Ludwig van Beethoven - der angesichts der Corona-Einschränkungen auch schon um sein Recht kämpfen muss - vollends unterzugehen: Franz Lehar, dessen Geburtstag sich am 30. April zum 150. Mal gejährt hat. Immerhin die Wiener Symphoniker ehren nun den Begründer der Silbernen Operettenära, und zwar mit einem Konzertfilmprojekt.

Zum einen soll aus den nun entstehenden Aufnahmen ein Konzertfilm geschnitten werden. Zum anderen sollen Teile davon in einer Lehar-Dokumentation Verwendung finden, die am 26. Oktober auf ORF 2 ausgestrahlt wird. "Die bekannten Restriktionen im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie haben natürlich auch uns gezwungen, neue innovative Wege zu gehen, um neue Einkommensquellen zu erschließen", so Symphoniker-Intendant Jan Nast am Donnerstag.