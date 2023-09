Wiener Städtische für flächendeckende Hochwasserversicherung

Der Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung, Ralph Müller, spricht sich angesichts der zunehmenden Intensität von Unwetterereignissen für eine flächendeckende Hochwasserversicherung in Österreich aus. Denkbar wäre etwa eine Integration der Katastrophendeckung in die bestehende Feuerversicherung, wodurch für Eigenheimbesitzer ein wesentlich breiterer Versicherungsschutz entstehen würde, sagte der Manager im Gespräch mit der APA.

Voraussetzung für eine entsprechende Neuregelung sei eine finanzielle Abgabe einer großen Zahl von Versicherungsnehmenden. "Das ist nur dann zu bewerkstelligen, wenn wirklich alle Versicherten solidarisch einen kleinen Beitrag leisten. (...) Eine wirklich adäquate und überschaubare Mehrprämie würde bedeuten, dass man eine ausreichende Deckungssumme hat, um 80 bis 90 Prozent aller bestehenden Hochwasserkatastrophen finanzieren zu können." Für die Versicherten würde sich diese Prämie auf ca. 1 bis 2 Euro zusätzlich pro Monat belaufen. Sollten sich nur jene versichern, die in Hochrisikozonen leben, seien die Schäden von der Versicherungswirtschaft nicht finanzierbar, führte der Vorstandsvorsitzende aus. Er appellierte an die Politik, dafür wegen der Folgen des Klimawandels alsbald den gesetzlichen Grundstein zu legen. Denn: "Man wird eine weitere Verschärfung der Situation sehen."

Für die Unternehmen aus der Branche werden Wetterkapriolen immer mehr zur Kostenfrage. Alleine von Juni bis etwa Mitte September hat die Wiener Städtische Sturm-, Hagel- und Hochwasserschäden in Höhe von 68,5 Mio. Euro abgedeckt - ein Plus von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen waren nach den jüngsten Unwettern Kärnten und die Steiermark. An die dort Versicherten flossen seitens der Wiener Städtischen gut 20 bzw. 9 Millionen Euro. Mit Blick auf das Gesamtjahr steuere man gar auf eine der schadensintensivsten Perioden der Unternehmensgeschichte zu. So dürften die Summen nur von jenen aus dem Jahr 2021 übertroffen werden, als die Versicherung einen Negativrekord verzeichnete.