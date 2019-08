Wiener Staatsoper wartet in Causa Domingo vorerst ab

Im Gegensatz zu US-Institutionen, die nach den am Dienstag bekannt gewordenen Belästigungsvorwürfen gegen Opernstar Placido Domingo Auftritte abgesagt haben, wartet die Wiener Staatsoper vorerst ab. Man wolle sich nach den Ende August ablaufenden Theaterferien ausführlich mit der Causa befassen, Gespräche führen und dann entscheiden, heißt es gegenüber der APA.

Placido Domingo ist heuer noch für drei Auftritte in Verdis "Macbeth" ab dem 25. Oktober im Haus am Ring angekündigt. Außerdem soll er dort am 20. Oktober im Rahmen der Europäischen Kulturpreisgala ausgezeichnet werden. Auch bei den Salzburger Festspielen sieht man derzeit keinen Handlungsbedarf: Domingos Auftritt in der konzertanten Fassung der "Luisa Miller" am 25. und 31. August werde stattfinden, hieß es in einem Statement von Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Sie fände es "sachlich falsch und menschlich unverantwortlich, zum derzeitigen Zeitpunkt endgültige Urteile und darauf beruhende Entscheidungen zu fällen".