Wiener Staatsoper verzeichnet neuerlich Einnahmenrekord

Die Wiener Staatsoper kann für die abgelaufene Saison 2017/18 einen neuen Einnahmenrekord vermelden. Waren es in der vorangegangenen Spielzeit erstmals mehr als 35 Mio. Euro, die aus Karteneinnahmen lukriert werden konnten, so übertraf man diese Zahl mit rund 35,3 Mio. Euro neuerlich. Die Auslastung betrug 98,61 Prozent (2016/17: 98,83 Prozent), wie am Montag mitgeteilt wurde.

Einen Zuwachs gab es auch bei den Besucherzahlen sowie der Anzahl der Vorstellungen: 608.952 Gäste (2016/2017: 601.532) besuchten 292 Opern-, Ballettvorstellungen und Matineen auf der Hauptbühne (2016/2017: 289), 90 Vorstellungen im Studio Walfischgasse (2016/2017: 84) sowie 20 Matineen im Gustav-Mahler-Saal (2016/2017: 17). Die Staatsoper freute sich weiters über 13.469 verkaufte Kinderkarten für Haupthaus und Walfischgasse (2016/17: 10.500). Die beiden Vorstellungen der “Zauberflöte” für Kinder am Tag nach dem Opernball lockten rund 7.000 junge Besucher an.