Wiener Staatsoper feiert ihren 1.000. "Rosenkavalier"

Er ist und bleibt unermüdlich: Richard Strauss' "Rosenkavalier" wird am Donnerstag (21. März) zum sage und schreibe 1.000. Mal an der Wiener Staatsoper seiner Sophie die silberne Blume überreichen. In der 381. Aufführung der Inszenierung von Otto Schenk aus 1968 verkörpert Adrianne Pieczonka unter Dirigat von Adam Fischer die Marschallin, während Stephanie Houtzeel ihren Geliebten Octavian gibt.

Zu dem runden Anlass laden die Staatsoper, die Nationalbibliothek (ÖNB) und die Czerwenka Privatstiftung tags zuvor um 15 Uhr zu einer Feierstunde. In deren Rahmen ist die autographe Partitur des “Rosenkavaliers” aus dem Bestand der ÖNB zu sehen. Kostenlose Zählkarten sind an den Bundestheaterkassen erhältlich.