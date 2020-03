Wiener SPÖ-Rathausklub trifft sich zur Tagung im Burgenland

Der Wiener Rathausklub der SPÖ trifft sich am Montag zur Klubtagung im Burgenland. Das Event in der St. Martins Therme in Frauenkirchen steht unter dem Motto "Zusammen sind wir erfolgreicher". Am Vormittag stehen unter anderem Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Anschließend werden die Stadträtinnen und Stadträte der SPÖ die inhaltlichen Schwerpunkte für das heurige Wahljahr präsentieren. Details dazu wurden im Vorfeld nicht genannt. Das Treffen findet traditionell im Burgenland statt, wobei jahrelang in Rust getagt wurde. Frauenkirchen war bereits im Vorjahr als Austragungsort gewählt worden.