Wiener Sängerknaben veranstalten Adventkonzert in Stadthalle

Zum Ende des Jubiläumsjahrs 2023, in dem 525 Jahre Wiener Sängerknaben gefeiert werden, will es der weltberühmte Knabenchor noch einmal "so richtig krachen" lassen, wie es in einer Aussendung hieß: Am 9. Dezember wird erstmals ein "Großes Adventkonzert" in der Wiener Stadthalle veranstaltet, bei dem auch die Wiener Chormädchen, der Chorus Primus und der Chorus Juventus, der gemischte Kinder- und Jugendchor, auftreten werden - begleitet von einer Big Band.

Als Gaststars sind zwei Legenden aus sehr unterschiedlichen Musikgenres angekündigt: Wolfgang Ambros und René Kollo. Durch den Abend führt Schauspieler Fritz Karl, selbst ehemaliger Sängerknabe. "Auch das Publikum ist eingeladen, mitzusingen - und soll mit einem breiten Lächeln aus dem Konzert nach Hause gehen", wurde Sängerknaben-Präsident Erich Arthold zitiert. Vielleicht werde mit dem Konzert eine neue Tradition begründet, "denn solche Konzerte sind essenziell, um die Institution Sängerknaben, die Chormädchen, unseren Campus und unser Ausbildungsangebot abzusichern - eine lebendige Tradition". Auf ORF 2 soll das Konzert am 22. Dezember (20.15 Uhr) zu sehen sein. Karten gibt es ab Freitag, 15. September, bei Oeticket und Wien Ticket.

Das Jubiläum wird auch mit dem im Böhlau-Verlag erschienenen Buch "Ein Chor erobert die Welt", einer 21-CD-Box mit Aufnahmen aus 116 Jahren (Decca) sowie einem Livemitschnitt des Festkonzerts von 14. Mai im Goldenen Saal des Musikvereins gefeiert, der im November bei der Deutschen Grammophon herauskommt.