Wiener Regisseur Umut Dag erhielt Regiepreis "Metropolis"

Der Wiener Regisseur Umut Dag ist am Sonntagabend mit dem Deutschen Regiepreis "Metropolis" in der Kategorie bester Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Dag erhielt den Preis für den ARD-Film "Das deutsche Kind" rund um ein Mädchen, das nach dem Tod ihrer Mutter von muslimischen Pflegeeltern aufgezogen wird. Als bester Kinofilm-Regisseur wurde Wolfgang Fischer für "Styx" geehrt.

Er freue sich sehr, sagte Fischer am Sonntagabend. Der Dreh des Dramas um ein beschädigtes und hoffnungslos überfülltes Flüchtlingsboot sei ein “physischer und psychischer Kraftakt” gewesen. Zum achten Mal verlieh der deutsche Bundesverband Regie (BVR) den Preis in verschiedenen Kategorien in München.