Wiener Rathaus musste evakuiert werden

Das Wiener Rathaus ist am Montag evakuiert worden. Grund war laut Berufsfeuerwehr Wien ein Defekt in einem Traforaum, der auch zu einem Stromausfall führte. "Anwesende Personen wurden vorsorglich ins Freie gebracht", sagte Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr der APA. "Es gibt keine Verletzten. Danke den Wiener Einsatzkräften, die die Situation von Anfang an im Griff hatten", twitterte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Zahlreiche Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Sie waren kurz nach 15.00 Uhr alarmiert worden, gegen 16.00 Uhr konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits wieder ins Gebäude. Auch angrenzende Straßenzüge waren am Nachmittag ohne Strom. Die genaue Ursache des Defekts war zunächst noch unklar.

Am späten Nachmittag wurde das Gebäude von der Feuerwehr freigegeben. Veranstaltungen konnten planmäßig stattfinden.