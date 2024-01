Wiener Polizei sucht weitere Opfer nach Sexualdelikten

Die Polizei ermittelt in mindestens 23 Fällen

Die Polizei hat am Montag einen Aufruf nach einer mittlerweile geklärten Serie von Sexualdelikten von Mai bis Dezember 2023 in Wien-Margareten gestartet. Ein 32-Jähriger soll in 23 Fällen Frauen und minderjährigen Mädchen bei der Straßenbahn-Unterführung Kliebergasse unter anderem auf das Gesäß geschlagen oder sie im Intimbereich berührt haben. Der Mann wurde bereits festgenommen und einvernommen, hieß es. Weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen türkischen Staatsangehörigen. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen werden (auch anonym) beim Landeskriminalamt Wien oder telefonisch unter 01-31310-33315 entgegengenommen. Die Landespolizeidirektion veröffentlichte am Montag im Zuge des Aufrufes auch ein Foto des Tatorts.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).