Wiener Polizei ging gegen Raser vor - 340 Anzeigen

Die Wiener Polizei hat am Samstag Schwerpunktkontrollen zur Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen durchgeführt. Bei mobilen Radarmessungen wurden eine Reihe von "Tempobolzern" erwischt, insgesamt wurden 340 Anzeigen ausgestellt. Die Raser müssen nun mit - teilweise empfindlichen - Geldstrafen und Führerscheinentzug rechnen.

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, wurden auf der A4 in Fahrtrichtung stadtauswärts zwei Raser aus dem Verkehr gezogen, die mit 138 bzw. 165 Stundenkilometern unterwegs waren. 80 km/h sind in diesem Bereich erlaubt. Auf der Laaer-Berg-Straße wurde ein Pkw mit 103 km/h statt der maximal zulässigen 50 km/h geblitzt.