Wiener Philharmoniker haben Stardirigent Thielemann gerettet

Das 2019 gestartete Projekt der Wiener Philharmoniker mit Dirigent Christian Thielemann, alle Symphonien von Anton Bruckner einzuspielen, erreicht einen ungewohnten Höhepunkt. Schließlich nimmt man sich nicht nur die großen Monumentalwerke zur Brust, sondern auch jene zwei Seitenwerke, die Bruckner selbst nicht zum Kanon seiner 9 Symphonien zählte: Die Studiensinfonie und die "Nullte". Zwei Werke, die weder die Philharmoniker noch Thielemann je gespielt haben.

Es ist also eine echte Premiere, die am Sonntag im Goldenen Saal des Musikvereins stattfinden wird, wenn die beiden Symphonien eingespielt werden - vor leerem Haus. "Das ist unsere Antwort auf die Coronakrise", zeigte sich Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer am Freitagabend vor Journalisten kämpferisch: "Wir haben einen richtigen Bruckner-Infekt bekommen." Und hier habe die pandemiebedingte Schließzeit sogar Vorteile: "Wir sind glücklich, dass wir nun die Zeit haben, das Ganze wirklich ordentlich zu machen."