Wiener Pharmaunternehmen Sanochemia zahlungsunfähig

Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG ist pleite. Wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit werde man in den nächsten Tagen beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, teilte Sanochemia am Montagnachmittag mit. Wie es mit dem Unternehmen und seinen rund 160 Mitarbeitern weitergeht, ist ungewiss.

Die Pleite kommt nicht aus heiterem Himmel, zum jetzigen Zeitpunkt aber doch unerwartet: Bereits seit April 2018 darf Sanochemia wegen Qualitätsmängeln bestimmte Produkte nicht mehr selbst herstellen, was zu erheblichen Umsatzeinbußen und Kosten geführt hat.

Ende Oktober kam eine Gewinnwarnung: Nach einem Millionenverlust in den ersten sechs Monaten werde man auch im gesamten Geschäftsjahr 2018/19 per Ende September rote Zahlen schreiben, hieß es. In den ersten neun Geschäftsjahresmonaten (Oktober bis Juni) setzte man 28,1 Mio. Euro um, nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.