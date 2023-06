Wiener Paar nach Martyrium eines 63-Jährigen vor Gericht

Wegen absichtlicher Körperverletzung, Nötigung und Vergewaltigung haben sich ein 43-Jähriger und dessen 40 Jahre alte Partnerin am Dienstag vor einem Wiener Schöffensenat verantworten müssen. Sie sollen am 26. Jänner 2020 den damaligen Lebensgefährten der Mutter des Angeklagten regelrecht gefoltert haben, indem sie ihn unter einem Vorwand zu einem Treffen baten. "Es ist ein beispielloses Verfahren. Es zeigt, wozu Menschen in der Lage sind", sagte die Staatsanwältin zu Beginn.

Zunächst soll auf den 63-Jährigen mit einem Schleifstein und mit Fäusten eingeschlagen worden sein, als der Mann zu Boden stürzte, soll der Angeklagte auf ihn eingetreten und sich schließlich mit voller Wucht auf ihn geworfen haben. Der 43-Jährige wiegt eigenen Angaben zufolge bei einer Körpergröße von 168 Zentimetern 135 Kilogramm. Anschließend musste das Opfer laut Anklage Katzenfutter essen und Urin trinken, ehe er aufgefordert wurde, sich auszuziehen. Dann wurde er aus Sicht der Anklagebehörde vom Sohn seiner Lebensgefährtin auf eine Art und Weise misshandelt, die die Staatsanwaltschaft als Vergewaltigung qualifiziert und zur Anklage gebracht hat.

Die Angeklagten stellten die Vorwürfe in Abrede. Sie hätten sich zum Zeitpunkt der inkriminierten Vorgänge gar nicht mehr am Tatort befunden. "Vielleicht hat das meine Mutter gemacht. Ich war es jedenfalls nicht", gab der 43-Jährige zu Protokoll. Er habe sich mit dem 63-Jährigen "immer sehr gut verstanden. Wir haben miteinander Spaß gehabt. Wir haben ihn immer vor meiner Mutter geschützt." Dem pflichtete die mitangeklagte Freundin des 43-Jährigen bei: "Wie ich gemerkt hab' , wie die Frau (gemeint: die Mutter ihres Partners, Anm.) drauf ist, hab ich ihn immer beschützt. Die haut aus."