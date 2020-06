Wiener mumok macht mit einer Klammer Gusto auf Warhol

Ein Blumenteppich ergießt sich derzeit über die Treppe des Wiener mumoks bis in den Haupthof des Museumsquartiers: Mit der großformatigen Reproduktion von Andy Warhols Serie "Flowers" lädt das Museum potenzielle Besucher nach der Coronazeit wieder zu sich ein. Mit der Kontextschau "Misfitting Together" läutet man schließlich ab Mittwoch das geplante Ausstellungstrio zur Pop-Art-Ikone ein.

Ursprünglich war die im 4. Obergeschoß und 4. Untergeschoß platzierte Ausstellung gleichsam als flankierende Klammer für die nun erst am 25. September startenden beiden weiteren Teile "Andy Warhol Exhibits A Glittering Alternative" sowie "Defrosting The Icebox" gedacht, die Warhol als Ausstellungs- respektive Installationskünstler sowie als Kurator würdigen. Nun kommt der Kontext eben vor dem Haupttext - und eröffnet dabei teils überraschende Einsichten.

So verortet die von Marianne Dobner und Naoko Kaltschmidt kuratierte Zusammenstellung Warhol in den übrigen Strömungen seiner Zeit, nicht nur in der eigenen Schule. Dabei bilden Werke der Minimal und der Conceptual Art gemeinsam mit den Pop-Art-Arbeiten einen vielstimmigen Chor, bei dem die Abgrenzung der einzelnen Stimmfächer beileibe nicht so leicht fällt, wie die Kunstgeschichte oftmals suggeriert. Die Gegenüberstellung der meist großformatigen Exponate zeigt vielmehr, wie sehr sich die vermeintlich so scharf voneinander geschiedenen Ansätze überlappen.