Wiener Migrationskonferenz über Asyl und Arbeitsmigration

Es vergeht ja fast keine Woche ohne mehr oder weniger hochkarätige Migrationskonferenz. Die "Vienna Migration Conference", die am Donnerstag und Freitag bereits zum dritten Mal stattfindet, fällt da doch etwas aus dem Rahmen. Schließlich behandelt sie die beiden sonst getrennten Themen Flüchtlingsschutz und Arbeitsmigration und wartet mit Ministern aus Ursprungs-, Transit- und Zielländern auf.

Veranstaltet wird die Konferenz vom in Wien ansässigen International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), das sich unter der Führung von Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) als möglichst “neutrale” Denkfabrik und Austauschplattform für Staaten mit oft unterschiedlichen Zugängen in der Migrationsfrage profilieren will. Die im Jahr 1993 von Österreich und der Schweiz ins Leben gerufene Organisation wird mittlerweile von 17 Staaten getragen, darunter die Türkei, alle Westbalkan-Staaten sowie mit Polen und Ungarn auch Länder, denen attestiert wird, ihre nationalen Interessen in der Migrationsfrage über multilaterale Lösungen zu stellen.