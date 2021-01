Wiener Massentests: Anmeldung nur noch für Stadthalle nötig

Die kleinste der drei Test-Locations in Wien

In Wien wird der Zugang zu den Corona-Massentests wegen des derzeit überschaubaren Zustroms erleichtert. Konkret entfällt ab dem morgigen Sonntag die verpflichtende Anmeldung für die Standorte Marx-Halle und Messe. Das heißt: Nur noch für einen Virus-Check in der Stadthalle ist eine fixe Terminbuchung im Vorhinein nötig, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Samstagnachmittag mitteilte.

Ein Sprecher erklärte, dass die Stadthalle die kleinste der drei Testlocations und folglich weniger flexibel als die anderen beiden sei. Das zeigen auch die Auslastungszahlen des gestrigen Auftakttages: Wurden in der Stadthalle 28 Prozent der Tageskapazität genutzt, waren es in der Messe nur 16 Prozent und die Marx-Halle überhaupt nur zehn Prozent.

Obwohl eine Voranmeldung in der Messe und der Marx-Halle nun also nicht mehr zwingend ist, sei sie trotzdem weiterhin möglich, hieß es. Eine vorausgehende Terminbuchung beschleunige jedenfalls das Prozedere vor Ort, wurde versprochen.

Mit Stand Samstagnachmittag (16.30 Uhr) haben sich in der Bundeshauptstadt bisher 62.963 Personen für einen kostenlosen Corona-Check angemeldet. Die Zahl für den laufenden Tag lag zu diesem Zeitpunkt bei 9.259. Für den morgigen Sonntag waren bereits knapp 6.000 Termine vergeben.

Bereits bei der ersten Runde der vom Bund initiierten Massentests im Dezember hatte Wien sehr bald den Zugang zu den Gratis-Schnelltests gelockert. Damals konnte man allerdings nur in der Messe ohne Voranmeldung erscheinen.