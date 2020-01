Wiener Lorenz-Böhler-Spital soll Ambulanzzentrum werden

Die Stadt Wien und die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) haben am Donnerstag eine umfassende Kooperation besiegelt. In einem "Memorandum" zur gegenseitigen Ressourcennutzung wurden Pläne für eine Zusammenarbeit der städtischen Spitäler und der beiden AUVA-Anstalten dargelegt. Vorgesehen ist unter anderem, das Lorenz-Böhler-Spital zum Zentrum für ambulante Erstversorgung zu machen.

Es sollen zwei große "Gesundheitsbrücken" zwischen AUVA und Krankenanstaltenverbund in Wien geschaffen werden. Im Süden der Stadt sind das Unfallkrankenhaus in Meidling und das Kaiser Franz Josef-Spital in Favoriten Kooperationspartner. Auf der anderen Seite werden "der neue künftige Ambulanz-Standort", also das Lorenz-Böhler-Spital in der Brigittenau, und das städtische Donauspital näher zusammengeführt.