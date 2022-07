Wiener Lokal muss für fehlende barrierefreie Toilette zahlen

Wegen einer fehlenden barrierefreien Toilette ist ein bekanntes Wiener Innenstadt-Lokal nach dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz schuldig erkannt und rechtskräftig zu einer Entschädigung verurteilt worden. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen (ZRS) sprach einem Rollstuhlbenützer, der das Restaurant nach einem Lokalbesuch geklagt hatte, einen Schadenersatz von 1.000 Euro zu, bestätigte Gerichtssprecherin Michaela Heinrich-Bogensberger der APA.

Zur Diskriminierung, die dem Mann widerfuhr, merkt das ZRS an: "Wenn auch die Dauer der Diskriminierung eine kurze war, so ist doch das Ausmaß der Beeinträchtigung ein großes. Ohne dass es näherer Ausführungen bedarf, ist es offensichtlich, dass die Situation für den Kläger eine besonders erniedrigende und peinliche war."

"Ich bin froh, dass endlich geklärt ist, dass eine barrierefreie Toilette als zentraler Bestandteil zu einem gastronomischen Angebot gehört", meinte Groß am Dienstag im Gespräch mit der APA. Bedauerlich sei dagegen, dass das Lokal auf mehrfache Gesprächsangebote von seiner Seite nicht reagiert habe: "Ich habe nie mehr etwas gehört." In seiner Funktion als ÖZIV-Präsident merkte Groß an: "Ich hoffe sehr, dass hiermit der Startschuss für eine selbstverständliche Einrichtung erfolgt ist und viele Betriebe zum Umdenken angeregt werden. Es stärkt uns in der Argumentation und wir werden sehr genau die weiteren vor allem gastronomischen Maßnahmen beobachten, um zukünftig Diskriminierungen zu unterbinden."