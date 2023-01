Wiener Linien mit Maßnahmen gegen Personalnot

Die Wiener Linien wollen ihre Personalengpässe und die damit einhergehenden Verzögerungen im Fahrbetrieb reduzieren. Sie haben ein Maßnahmenpaket geschnürt, um die Situation zu verbessern. Es sieht unter anderem eine Erhöhung der Fahrdienstgehälter und Prämien vor. Auch eine Arbeitszeitreduktion soll kommen, wie das Unternehmen der APA mitteilte. Auswirkungen wird es aber auch für die Kunden und Kundinnen geben. Denn das Angebot wird reduziert.

Zwar habe man sich, so wird beteuert, auf die Pensionierungswelle vorbereitet und etwa die Ausbildungsplätze fast verdoppelt, trotzdem gebe es aktuell zu wenig Personal. Laut den Verkehrsbetrieben fehlen aktuell rund 100 Straßenbahnfahrerinnen bzw. -fahrer und ebenso viele Buslenkerinnen bzw. -lenker. Ein verlässlicher Fahrplan in den gewohnt dichten Intervallen sei darum nicht immer möglich. Die äußerst starke Krankheitswelle in diesem Winter erschwere die Personalplanung zusätzlich, hieß es.

Die Änderungen treten am 9. Jänner in Kraft. Auf 19 der 28 Straßenbahnlinien und 16 der 131 Buslinien gilt dann ein angepasster Fahrplan, wobei alle 164 Linien und rund 5.600 Haltestellen weiterhin angefahren werden.

Die Wiener Linien verweisen darauf, dass per 1. November der Fahrplan bereits um 0,4 Prozent reduziert wurde. In einem zweiten Schritt soll er nun noch einmal um 2,3 Prozent verringert werden. Das bedeutet etwa, dass an Wochenenden sowie in der Ferienzeit bei einigen Straßenbahnlinien das Intervall von zehn auf zwölf Minuten verlängert wird, rechnet man vor.