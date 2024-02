Wiener Lehrer fordern Sicherheitspersonal gegen Schulgewalt

Angesichts einer steigenden Zahl von Suspendierungen und Gewalttaten an Schulen fordern Wiener Lehrer verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, darunter den Einsatz von Sicherheitspersonal.

In Wien schlagen Lehrer Alarm über eine besorgniserregende Zunahme von Gewalttaten an Schulen.

Alarmierende Zunahme von Gewalt

Verdopplung der Suspendierungen

Besonders alarmierend ist die Verdopplung der Suspendierungen in Österreich innerhalb von fünf Jahren auf 2000 Fälle, wovon 800 auf Wien entfallen. Diese Zunahme wird teilweise auf eine stärkere Sensibilisierung der Schulen zurückgeführt, zeigt aber deutlich den Handlungsbedarf auf.

Forderung nach Sicherheitspersonal

Um der Situation Herr zu werden, plädiert Krebs für die Einführung von Sicherheitspersonal an Wiener Schulen. Neben regelmäßigen Kontrollen gefährdender Schüler am Eingang sollten auch separate Betreuungsangebote für suspendierte Schüler geschaffen werden, um ihre Rückkehr in den Regelunterricht zu erleichtern.