Wiener Lebensberater erneut als Betrüger verurteilt

Ein Lebensberater und Persönlichkeitscoach, der gut betuchten Damen ansehnliche Geldbeträge abgeluchst hatte, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt worden. Angesichts von drei einschlägigen Vorstrafen fiel das Urteil mit einem Jahr bedingt und einer unbedingten Geldstrafe von 4.200 Euro glimpflich aus.

Dazu merkte der Angeklagte an, der Onkel lebe in New York, Frankfurt und Wien, ihm sei nicht klar, weshalb die Ware so lang auf sich warten lasse. Nachdem man die Verhandlung zuletzt vertagt hatte, weil es hieß, der Mann sei im Juli in Wien und könne dann als Zeuge vernommen werden, führte der Verteidiger heute bedauernd aus, der Juli habe leider nicht gehalten. Im Oktober stünde der Mann aber sicher als Zeuge zur Verfügung. Damit war die Geduld des Schöffensenats überstrapaziert: "Wir sind mittlerweile zur Überzeugung gelangt, dass es den Zeugen gar nicht gibt", stellte die vorsitzende Richterin Magdalena Klestil-Krausam fest. Auf die neuerliche Ladung des angebliche Entlastungszeugen wurde verzichtet, das Verfahren geschlossen.