Wiener Kunstakademie lädt zum Klimaaktionstag

Klimakrise und Kunst - wie passt das zusammen? Sehr gut, meint Johan F. Hartle, Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien: "Veränderung ist das Wesensmerkmal der Avantgarde." Während der "Klima Aktion Oktober" denkt man über Veränderungen im Uni-Betrieb nach, über Ressourcenschonung und größeres ökologischen Bewusstsein. Am Mittwoch (19., ab 10 Uhr) bezieht man im Rahmen eines Aktionstags die Öffentlichkeit mit ein - für Vorträge, Diskussionen und gemeinsames Handeln.

Viele Programmpunkte am Mittwoch setzen daher im Kleinen an. Vor dem Akademiegebäude entsteht in Form einer kollektiv gestalteten Kreidezeichnung "The Bigger Picture", es gibt ein Care & Repair-Café, eine Solarküche, eine Fahrradwerkstatt, aber auch eine Gruppenausstellung im Exhibit Studio ("What's another word for holding together?"), selbstverständlich mit "wiederverwerteten Ausstellungsdisplays". "Dieser Ansatz ist ein gutes Beispiel für nachhaltiges Denken auch in der Ausstellungsproduktion, das über kurz oder lang in allen Ausstellungshäusern und Museen diskutiert und umgesetzt werden muss", erläutert Ingeborg Erhart, Vizerektorin für Kunst und Lehre, und betont in der Ankündigung, dass "Nachhaltigkeit im Sinne des Klimaschutzes, aber auch im Sinne guter Arbeitsbedingungen essenziell im Bereich der Lehre und der Ausstellungspraxis" ist.