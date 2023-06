Wiener Kultursommer heuer vom 30. Juni bis 13. August

In Wien wird auch heuer wieder der "Kultursommer" für umfangreiches Programm an zahlreichen Standorten sorgen. 2020 als pandemietaugliches Festival initiiert, wird die Veranstaltungsreihe inzwischen als Sommerevent für niederschwelligen Kulturgenuss fortgesetzt. 500 Acts aus verschiedenen Genres sind ab 30. Juni an zahlreichen, über ganz Wien verteilten Open-Air-Standorten zu erleben - und zwar bei freiem Eintritt.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verwies auf die "Erfolgsgeschichte" des Kultursommers, der hohe Qualität biete und zugleich auch Personen den Besuch von Kulturveranstaltungen ermögliche, die sich das vielleicht sonst nicht leisten könnten. Und auch für Kulturschaffende hätten die Schwierigkeiten noch nicht geendet, betonter er. Aktuell mache etwa die Teuerung zu schaffen. Somit seien Auftrittsmöglichkeiten, wie es sie beim Kultursommer gebe, besonders wichtig, zeigte sich Ludwig überzeugt.

Mit einem Budget von 4 Mio. Euro wird - inzwischen zum vierten Mal - ein sehr breites Angebot geschaffen. Wie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hervorhob, sind etwa Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Musik, Akrobatik, Performance, Tanz oder Literatur mit dabei. Auch ein vormittägliches Kinderprogramm wird es wieder geben.

Das Programm findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf insgesamt neun Freiluft-Bühnen bzw. 40 Standorten statt. Der Auftakt erfolgt auf der Kaiserwiese im Prater. Bei der festlichen Eröffnung spielen die Wiener Symphoniker die Hauptrolle, mit dabei sind an diesem Abend auch die Sopranistin Vera-Lotte Boecker, der Bariton Rafael Fingerlos sowie der Singer-Songwriter Voodoo Jürgens.

Bis zum 13. August sind dann weniger bekannte Akteure genauso wie Promis zu erleben. Auftreten werden etwa Yasmo und die Klangkantine, das Trio Lepschi, Wiener Blond oder der Kabarettist Thomas Maurer. Auch zu einer Art Generationenaustausch kommt es: Am letzten Tag werden Kabarett-Newcomerin Maria Muhar und Altmeister Josef Hader gemeinsam auf der Bühne stehen - konkret auf der Stage in der Meischlgasse im 23. Bezirk. Am 15. und 16. Juli wird weiters dem Filmfestival am Rathausplatz ein Besuch abgestattet, wobei Chor- und Blasmusik dort präsentiert wird.

