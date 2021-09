Wiener knackte Lotto-Vierfachjackpot

Der Lotto-Vierfachjackpot ist geknackt. Ein Spielteilnehmer aus Wien hatte mit einem Quicktipp Glück. Die "sechs Richtigen" - 1, 10, 11, 30, 34 und 41 - bescherten ihm rund 4,4 Millionen Euro. Der ebenfalls am Freitag verloste Bonus in Höhe von 300.000 Euro ging an einen Online-Teilnehmer, der über win2day mitgespielt hatte.

Nur der Einser fehlte einem Niederösterreicher in seinem Quicktipp für "6 aus 45"; er kann sich mit seinem Fünfer mit der Zusatzzahl 28 immerhin noch über 128.000 Euro freuen. Ebenfalls ein Niederösterreicher gewann im ersten Rang von LottoPlus - mit dem einzigen Sechser - rund 295.000 Euro. Gleich vier Teilnehmer - aus Salzburg, der Steiermark und zwei aus Kärnten - hatten Joker-Glück. Die richtige Jokerzahl beschert ihnen jeweils mehr als 48.000 Euro, gaben die Lotterien am Freitag bekannt.