Wiener Klassiktourismus steht ohne Publikum da

Der kulturelle Lockdown ist vorüber, die Wiener Klassiktempel haben - wenn auch mit starken Einschränkungen - wieder ihre Tore geöffnet. Bald beginnt aber die Sommerpause - und dann übernimmt in der Welthauptstadt der Musik traditionell der Klassiktourismus das Ruder. Doch die Veranstalter von Mozart- und Strauß-Konzerten für Touristen stehen heuer wohl ohne Publikum da.

"Die Länder, aus denen unsere Gäste kommen, sind von Corona schwer betroffen", erklärt Moser. Die meisten Gruppen reisen aus China, den USA, Südamerika und Korea an. "In China werden noch keine Gruppenreisen verkauft. In den USA und in Südamerika ist daran ohnehin nicht zu denken. Und in Korea sind in den vergangenen Wochen dutzende Reisebüros in Konkurs gegangen."